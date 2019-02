A la Une . ▶️ Bas de La Rivière : Un corps retrouvé en état de décomposition





Il a été découvert sous le Pont Vinh San, ce lundi en début d'après-midi.



La police et les pompes funèbres sont actuellement sur place.



La police a été alertée suite à un appel et le corps a ensuite pu être retrouvé grâce aux chiens.



Cependant, pour l'heure, l'enquête est toujours en cours pour tenter d'identifier le corps.



Une autopsie est prévue mercredi pour confirmer les causes du décès.



Tous les soupçons se portent évidemment sur Yann Busnel, porté disparu depuis le 2 février. Détail supplémentaire pour accréditer le fait que ce soit le corps du kinésithérapeute qui a été retrouvé : la personne qui s'est jetée du pont ne portait pas de paire de chaussures.

Mathieu Busnel, le frère du disparu, confie lui-même sur la page Facebook "Retrouver Yann Busnel" que le corps retrouvé est probablement celui de son frère.



Charline Bakowski





