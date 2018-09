Faits-divers ▶️ Bain de sang au "Barber Shop" : 10 ans de prison pour le plus violent

Trois jeunes caïds de la Source à Saint-Denis ont été jugés ce jeudi devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences avec arme. Le 16 août 2017, plusieurs jeunes font irruption dans le salon de coiffure "Barber Shop". Armés, ils s’en prennent aux employés et clients sur place. Une femme est grièvement blessée : six coups de couteau et aujourd’hui, elle se retrouve en chaise roulante. Deux autres personnes sont légèrement blessées.



Ce jour-là, il aurait s’agit de l’aboutissement d’un conflit de longue date entre les gérants du salon et ces jeunes du quartier qui demandaient à être coiffés gratuitement. C’est à ce sujet, et après une coupe justement gratuite que l’un d’eux, Brice Hoarau, la vingtaine, revient pour "discuter" avec le gérant du salon. Une bagarre entre les deux hommes éclate. Brice Hoarau rentre chez lui, vaincu. Mais ce "lâche", comme l’a appelé le procureur, revient avec son grand frère et son cousin. Son frère, Steven Hoarau, 25 ans, est ivre et a manifestement envie de faire des dégâts. Les trois hommes entrent dans le salon fermé dans lequel se cachent employés et clients. Steven, qui tient désormais le rôle principal, a "le couteau qui vole partout", comme le décrit Bernard Molié, président d’audience, encouragé par son cousin, Bryan Baraké. Une employée se prend un coup de couteau sur le nez. Sa folie est telle que Brice Hoarau tente de le raisonner.



"Arrête s’il te plait, tu vas me tuer, j’ai des enfants"



Mais ce n’est que le début. Le voilà ensuite dans la rue, une plaque d’égout dans les mains. Au même moment, la sœur du gérant arrive au volant de sa voiture, sa fille sur le siège passager. Elle a été alertée et vient prévenir son frère qu’il vaut mieux qu’il quitte les lieux. En voyant Steven, la jeune mère de famille panique, tente de faire demi-tour, pour revenir vers le salon et manque de le renverser. Pour lui, c’était volontaire.



Elle raconte : "Il a lancé la plaque d’égout sur moi, j’étais bloquée". Elle tente de redémarrer, en vain. Et là, les coups de couteau lui tombent dessus : "J’ai compris que c’était la fin, que j’allais mourir. J’ai senti la lame entrer, être remuée à l’intérieur de ma chair, j’ai vu mon pousse sectionné, j’ai crié et supplié "Arrête s’il te plait, tu vas me tuer, j’ai des enfants". Puis j’ai pensé à mes enfants et j’ai continué à respirer". Un témoignage glaçant d’une femme de 30 ans, mère de deux filles, qui se trouve aujourd’hui en chaise roulante, le nerf sciatique ayant été sectionné. Ce qu’elle dit revoir dans ses cauchemars, "son sourire".



"Nous sommes passés à quelques centimètres des assises", rappelle le procureur. En effet, Steven Hoarau aurait pu être jugé pour tentative d’assassinat. C’est donc la peine maximale de 10 ans pour violences aggravées qui a été requise par le procureur à son encontre.



Et 10 ans, c’est ce qu’il a eu. Brice a quant à lui été condamné à 5 ans et Bryan à 6 mois dont 3 mois avec sursis. Tout cela est parti d’une coupe de cheveux, dont le prix, précisons-le, est de 10 euros.

