A la Une . ▶️ "Aujourd'hui il est plus sale que moi !"

Le procès du père violeur et proxénète sur sa propre fille s’est achevé ce lundi 18 février après deux jours d'audience mais surtout, des années d’un silence désormais rompu.



Le Saint-Paulois, né en 1966, a été reconnu coupable de viol commis sur un mineur par un ascendant, viol commis en réunion, agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par un ascendant et proxénétisme aggravé. L’homme avait agi sur sa propre fille. Les premiers gestes déplacés avaient eu lieu alors qu’elle n’avait que 7 ans.



Le 10 novembre 2015, la jeune victime avait franchi un premier pas en allant dénoncer les faits devant la brigade de gendarmerie de Saint-Paul. Aujourd’hui âgée de 21 ans, elle pourra se reconstruire lentement. Son avocate, Me Sandrine Antonelli, s’est exprimée devant les médias au nom de sa cliente. C’est d’ailleurs cette dernière qui avait voulu que le procès se fasse en public et non à huis clos comme la procédure le lui permettait. Pour mieux vaincre celui qui a bousillé sa vie, selon ses propres termes, elle avait donc choisi que l’audience se tienne publiquement.



"On n’est jamais satisfait de ce qu’on entend. Elle est très soulagée de penser que ce monsieur ne pourra plus faire de mal pendant 18 ans. elle est reconnue dans son statut de victime, elle repart plus sereine. Ce qu’elle a dit, c’est ce qu’elle se sentait toujours aussi mal, mais qu'il ne pourrait plus faire de mal à personne. Qu’on l’ai entendue dans sa souffrance, c’est quelque chose qui va lui permettre d’avancer", explique Maître Antonelli à l'issue du procès.



L'accusé, qui a nommé sa propre fille "cette personne" pendant toute la durée du procès, avait expliqué à l'expert psychiatrique qu'il y a avait sur son échelle de valeur, "Jésus, Dieu et lui". Son avocat, Me Alex Vardin, reconnaîtra après le verdict qu'il aurait sans doute été judicieux d'approfondir les expertises, son client se prenant pour "Moïse".



Au-delà de la décision, il est important de souligner qu'elle est reconnue comme une victime et va enfin pouvoir se reconstruire. "Je me sens toujours aussi sale, mais aujourd'hui lui aussi il est sale, plus sale que moi. Ça n'effacera jamais rien mais au moins il ne fera plus de mal", a t-elle rapporté à son avocate.



R.Labrousse





