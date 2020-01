▶️ Audrey Dardenne la pas ler po alé

Un titre inspiré…



Cette chanson parle d’une jeune fille atteinte d’une maladie grave et condamnée par les médecins mais qui se bat pour survivre et y croire, car elle n’a pas encore aimé, pas encore vécu.. Elle trouve alors sa force dans la nature, dans l’intensité de son île qui lui permet de renaître en quelque sorte.



"Ce titre m’a été inspiré par les actions humanitaires notamment la maison des parents dont je suis marraine qui hébergent enfants malades et leurs parents. Je me suis moi-même retrouvée après une période difficile et je reviens en quelque sorte à la vie. J’ai fait toute la conception du clip et Romain Clouet m’a aidé à la réalisation sur des images de Johann Bostrale… Notre océan est au cœur de tout bien évidemment".



