▶️ Au Pays des Fleurs: Colipays met les bouchées doubles pour la fête des Mères

En ce mois de mai, qui célèbre la fête des Mères, Au Pays des Fleurs souffle sa première bougie. L'entreprise peut déjà se féliciter de comptabiliser près de 3 000 livraisons sur toute l'île sur cette année de lancement.







Des produits sur mesure...

Le site propose ainsi une trentaine de bouquets, composés principalement de fleurs de La Réunion, comme les feuillages, mais également de roses en provenance du Kenya. "Nous essayons de renouveler régulièrement notre gamme de bouquets, pour donner des nouveautés chaque mois à nos clients, selon les tendances du moment et selon l'arrivage des fleurs", explique le responsable e-commerce et digital.



Au Pays des Fleurs peut également répondre à des demandes particulières, comme un bouquet de 70 roses pour le soixante-dixième anniversaire d'une dame. Le tout peut également être accompagné d'un message personnalisé.



Les fameux bouquets sont livrés en 24 heures, voire dans la journée même sur le secteur Nord. Il est également possible de venir les récupérer directement sur place, avec le principe du "click and collect".



Au Pays des Fleurs a également énormément travaillé sur l'emballage. Un système a été créé afin que le bouquet ne puisse pas se retourner et arrive ainsi dans les meilleures conditions à destination. Des dosettes de conservation sont également fournies afin de préserver la qualité des produits, un véritable savoir-faire de fleuriste.



Habituellement livrés 6 jours sur 7, les bouquets seront exceptionnellement livrés ce dimanche, à l'occasion de la fête des Mères. Pour que ces derniers arrivent en temps et en heure, il vous faudra impérativement commander avant le samedi 14 heures, par téléphone au 02 62 28 99 99, via

6000 tulipes provenant de la filière locale

Près de 6 000 tulipes ont été plantées spécialement pour réaliser les bouquets de la fête des Mères. Au Pays des Fleurs travaille régulièrement avec le groupement des producteurs de fleurs peï, afin de promouvoir la filière locale. Ces tulipes 100% peï vont être coupées jeudi et seront livrées vendredi.



Une orchidée d'un bleu très rare

Des orchidées, dont l'une affiche un bleu très rare, seront également proposées pour célébrer les mamans. Pour cette fête des Mères, une équipe d'une dizaine de saisonnières viendra en aide à la fleuriste d'Au Pays des Fleurs. Les bouquets ultra frais seront préparés au dernier moment pour le Jour J.



"A côté des livraisons de fleurs à domicile, nous avons développé différents services comme l'abonnement floral. Le client va selon son budget, et ses envies, se faire livrer un bouquet toutes les semaines ou les mois", explique Mounir Bourran, qui ajoute " nous proposons également un service d'ateliers, dans notre 'Flower Lounge', avec notre fleuriste qui dispense des cours d'art floral où les gens peuvent apprendre à confectionner leurs bouquets".



"Nous avons de grandes ambitions pour les années à venir, nous souhaitons augmenter notre volume de vente et proposer des bouquets originaux, donc peut-être l'année prochaine des pivoines, mais également d'autres fleurs très rares", confie Mounir Bourran. Zinfos974 Lu 223 fois



