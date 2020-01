La grande Une ▶️ Atteint d'une maladie nosocomiale, il doit partir en Géorgie pour éviter l'amputation

"Je ne veux pas perdre ma jambe". Depuis la pose d'une prothèse complète du genou en 2014, Marc Craye est victime de sévères complications. "J'ai hérité d'un staphylocoque doré", explique le Saint-Leusien de 68 ans. "Cette maladie nosocomiale a déjà entraîné six opérations et trois changements de prothèse". Et beaucoup de souffrance.



Aujourd’hui, il ne lui reste que peu de choix. Il peut retenter un changement de prothèse (ce qu'il refuse, vu les précédents échecs) ou se faire amputer à mi-cuisse (alors que sa jambe fonctionne parfaitement). Mais l'espoir d'une vie meilleure reste permis. Car en cherchant des solutions, Marc a fini par en trouver une : la phagothérapie. Une technique découverte il y a plus d’un siècle par le biologiste franco-canadien Félix d’Hérelle, qui consiste à combattre les maladies infectieuses d'origine bactériennes avec des virus "mangeurs de bactéries", appelés phages.

Problème : la technique a été mise de côté par les pays occidentaux depuis l’apparition des antibiotiques à large spectre. Mais elle reste utilisée dans les pays de l'Est, en particulier la Géorgie, où elle est très répandue.



Un appel à la solidarité des Réunionnais



"En France, on y réfléchit... à petits pas lents, donnant à deux grands hôpitaux quelques autorisations temporaires de mise sur le marché... On se donne par là bonne conscience, rien de plus. Je me suis rapproché d'eux, mais ma tentative pour en bénéficier est un échec..." , regrette le Saint-Leusien, qui s'est donc rapproché d'associations afin d'entamer les démarches pour se faire soigner en Géorgie.



Après la transmission de son dossier, il a obtenu une réponse claire avec devis : "Mon cas est précis et fréquemment traité. 70 % de chance d'élimination définitive des bactéries, a priori sans intervention, juste à injecter ces phages. Ce traitement impose de rester entre deux et trois semaines sur place, avec peu d'hospitalisation" , résume-t-il. Un traitement qui a un coût (non pris en charge par l'assurance maladie). "10.000 euros maximum tout compris : voyages, séjour, hébergement, traitement, bilans, analyse, soins, traducteur... Dans une clinique spécialisée qui offre toutes garanties de sérieux".



"Le devis est le dernier mur à franchir"



"Je suis en colère contre ce système idiot", peste-t-il à propos de l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, alors même que ce traitement serait moins onéreux, selon lui, que les autres solutions. " J'ai déjà coûté une fortune et tous les jours j'en coute un peu plus en soins..."



Avec sa petite retraite, Marc ne dispose pas d'une telle somme. Il rassemble actuellement les documents pour déposer une demande au fonds d’indemnisation des victimes. "Mais c'est 8 à 12 mois de délai pour obtenir une avance" . Déterminé à suivre ce traitement, le sexagénaire a également envisagé le recours au prêt, mais s'est rendu compte que c'était peine perdue, vu sa situation. Investi plusieurs années en politique, il est également allé taper à la porte de la mairie pour y trouver de l'aide, mais n'a pas reçu le coup de main espéré. Il s'en remet donc aujourd'hui à la solidarité des Réunionnais, par le biais d'une lancée sur la plateforme de financement participatif Leetchi.com . "Le devis est le dernier mur a franchir", exprime-t-il, plein d'espoir malgré sa détresse. Et de conclure : "J'ai un genou à terre, mais pas les deux".

Marine Abat