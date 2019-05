▶️ Attaque de requin: "La passion était plus forte"

Les circonstances de l'attaque de requin survenue au large de Saint-Leu se précisent au fil des heures et surtout après les premières auditions des surfeurs qui accompagnaient le jeune homme décédé.



Agé de 28 ans, ce Dionysien s’était rendu ce jeudi à Saint-Leu pour pratiquer son sport favori. "La passion était plus forte", explique le sous-préfet Olivier Teinturier qui a pu échanger avec la belle-famille de la victime. Il y a ce soir deux familles meurtries mais aussi une autre qui allait se former puisque la compagne du jeune homme décédé attend un enfant, indique par ailleurs le sous-préfet de Saint-Paul.



Au moins trois autres amis étaient avec lui, sur le plan d’eau, au moment du drame, vers 16H20. Le premier appel réceptionné par le CROSS pour coordonner les recherches en mer l’a été à 16h26.



Le surfeur a été mordu à la jambe gauche. L’artère fémorale sectionnée, il a rapidement perdu du sang. Ses amis ont tenté de le sortir de l’eau mais c’est finalement la venue sur zone de l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie qui a permis d’orienter la brigade nautique des pompiers vers le corps.