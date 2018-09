A la Une .. ▶️ Après St-Paul, la Plaine-des-Palmistes souhaite obtenir le label "station touristique"





Cette convention s'articule autour de trois grandes axes. Tout d'abord, aider à rassembler l'information économique sur le territoire palmi-plainois. La chambre consulaire se chargera d'apporter un appui technique à la commune en relevant notamment les données socio-économiques disponibles dans ses études. De son coté, la municipalité gérée par Marco Boyer organisera avec la CCIR plusieurs réunions ou des séances d'information et diffusera les productions issues de cette coopération, avant la ma publication d'un document final relatant tout ces travaux.



La coopération dans l'analyse des projets d'entreprises est la deuxième grande thématique de ce partenariat. La commune et la CCIR s'engagent à oeuvrer à la mise en place d'un protocole d'information sur les appels à projets de nature économique. Les porteurs de projets seront orientés vers la Chambre, qui coopéra avec la municipalité pour l'analyse des projets (adéquation homme-femme/projet/territoire, innovation et laboratoire, besoins en formation ou encore internationalisation) dans le cadre des dispositifs existants au sein de sa structure.



Le goyavier doit sauter la mer



Enfin, dernier point, le soutien à la structuration des filières. Une assistance technique sera apportée par la CCIR pour fédérer et animer le réseau d'acteurs économiques représentant les filières du territoire, en premier lieu la filière goyavier.



Une filière qui a en croire Ibrahim Patel, président de la chambre consulaire, se porte bien, mais qui doit voir plus loin que l'horizon régional. "Jusqu'à maintenant, on arrive pas à faire sortir la filière goyavier de La Réunion. Le but de cette convention c'est d'apprendre comment l'exporter vers d'autres pays de la zone et enlever de l'esprit des gens que le goyavier n'est pas qu'une peste végétale", explique le patron de la chambre consulaire.



Interrogé de son côté sur son souhait de voir sa commune devenir d'ici 2030 une station touristique "d'altitude" comme il l'aime à faire entendre, Marco Boyer assure qu'il en va du devenir de la capitale du goyavier.



