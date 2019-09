▶️ Annick Girardin s'exprime sur le rachat de Vindemia

Première étape de la visite d'Annick Girardin à La Réunion, la Chambre régionale des comptes (CRC), où la ministre est attendue pour faire le point notamment sur ses engagements contre la vie chère. Une thématique qui n'a pas forcément convaincu les Réunionnais lors de ses précédentes visites.En effet, la ministre, lors de sa visite en novembre 2018 en pleine mobilisation des gilets jaunes, avait remarqué que la vie chère était LE point sensible des Réunionnais ( "Les dernières annonces d'Annick Girardin pour le pouvoir d'achat des Réunionnais" ). Alors, politique de la concurrence, grande distribution, octroi de mer ou encore le fameux "panier peï" ( "Les Réunionnais expriment leur avis sur la création d'un "Panier Peï" ), que va-t-il être annoncé?Les écarts de prix avec la métropole font partie des faits que l'Autorité de la concurrence se doit de mettre en lumière dans le "Livre bleu Outre-mer". Alors qu'il devait être rendu en janvier, ce rapport a finalement été dévoilé au mois de juillet dernier.Pour répondre au mouvement des gilets jaunes, Annick Girardin avait également fait la promesse d'intégrer des citoyens aux travaux de l'Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus (OPMR). Ce qui fût chose faite : 50 Réunionnais ont été tirés au sort pour participer aux décisions La ministre des Outre-mer avait également annoncé une baisse de 12% du Bouclier Qualité Prix, ce qui fût même plus que les 10% espérés. Alors qu'ils coûtaient précédemment 290 euros, les 109 produits concernés ont désormais un coût total maximum de 253 euros. Les produits les moins vendus ont été remplacés par des produits supérieurs et sept nouveaux produits ont par ailleurs rejoint la liste.