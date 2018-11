▶️ Annick Girardin est arrivée à La Réunion

Samedi 17 novembre - mercredi 28 novembre. Voilà pus d'une semaine que La Réunion traverse une crise sociale sans précédent. Et c'est ce mercredi que les Gilets Jaunes auront à portée de voix un membre du Gouvernement. Annick Girardin est arrivée.Du message de compréhension lancé depuis le Congrès des maires par Emmanuel Macron la semaine dernière aux messages vidéo de la ministre des Outre-mer depuis quelques jours, c'est dans ce contexte explosif que la ministre des Outre-mer pose les pieds ce mercredi.Aux barrages d'axes routiers majeurs tenus par les Gilets jaunes se sont ajoutés au fil des jours les barrages marrons, sur des petites routes. Annick Girardin a promis, depuis Paris ce lundi, qu'elle tenait à se rendre sur certains barrages afin de rencontrer la population. Ce geste symbolique doit être accompagné par des réponses que les manifestants espèrent pragmatiques. En clair : "stop aux promesses !". C'est donc sur place que la ministre doit consulter la liste des revendications que continuaient de ficeler ce mardi les Gilets jaunes "responsables" "Tous unis pour La Réunion en récoltant toutes les demandes formulées aux quatre coins de l'île.Vie chère, suppression de l'octroi de mer, priorité à l'embauche des locaux,... les pistes ouvertes par les manifestants sont pléthoriques et la déception risque d'être d'autant plus grande lorsque l'annonce de l'étude de leur faisabilité finira sans doute par être annoncée. Annick Girardin arrive donc en terrain miné, et ce n'est pas la baisse "mécanique" du prix à la pompe des carburants dès ce mardi 27 novembre qui va suffire à altérer la détermination des Gilets jaunes. Retrouvez dans cet article le programme de la ministre.