▶️ Annick Girardin annonce sa venue à La Réunion

En réponse aux questions des sénateurs réunionnais, la ministre des Outre-mer vient d’annoncer qu’elle se rendrait dans notre département dans quelques jours.



Dans l’hémicycle du Palais du Luxembourg, elle a également marqué sa désapprobation face aux actes de dégradation commis depuis bientôt une semaine. "Des actes intolérables ont été commis. Et ils devront être punis. Les opérations de déblocage sont en cours, elles vont se poursuivre avec fermeté pour libérer les commerces et permettre la circulation", a-t-elle promis.



"Au-delà de cette réponse qui est nécessaire et immédiate, il faut entendre le malaise profond des Réunionnais. Même si la situation n’est pas récente, je ne vais pas ici me dérober", a-t-elle affronté le constat d’une situation complexe. "Les Réunionnais ont peur pour leur avenir, ont peur pour leurs enfants; souhaitent que l’Etat les accompagne avec l’ensemble des élus, dans une construction meilleure pour leur territoire", a-t-elle fini son intervention.