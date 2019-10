A la Une . ▶️ Annette veut proposer un "code de la sobriété" à Macron "Je crois que les élus ont interêt à ne pas donner l’impression d’être privilégiés" explique le maire de Saint-Denis lors d’une conférence de presse ce vendredi matin. Après avoir expliqué les mesures prises au sein de sa mairie en réponse au rapport de la CRC, Gilbert Annette annonce qu’il souhaite créer un code pour réduire les dépenses de standing des collectivités.





Celui-ci contiendrait un certain nombre de mesures visant à réduire les dépenses de standing des collectivités, en supprimant un les privilèges attribués aux élus et aux cadres.



"Maintenant que je l’ai fait et que j’en mesure les bienfaits, je veux le démocratiser", explique le maire de Saint-Denis.



Renoncer aux logements et aux voitures de fonction



Gilbert Annette propose ainsi de renoncer à tous les logements de fonction accordés aux élus et aux cadres, comme il l’a fait il y a 30 ans : "J’ai des cadres qui gagnent entre 7000 et 8000 par mois, ils peuvent très bien payer leur loyer !"



"Je n’ai pas de voiture de fonction et je les ai supprimées pour tous les élus" , ajoute-t-il. Il serait plus judicieux selon lui de verser des indemnités kilométriques.



Facile de se vanter d’avoir renoncé à sa voiture de fonction lorsque l’on a 2 chauffeurs à son service. Curieusement le code de sobriété ne prévoit pas de les supprimer.



Voyager en 1re classe, c’est terminé



"Je vois beaucoup d’élus voyager en 1re classe alors que les tarifs sont 3 fois plus chers", explique Gilbert Annette, "il est anormal de payer des places de confort avec l’argent local".



Plus de soirées arrosées à la Mairie



"J’ai supprimé les cocktails avec alcool", raconte le maire de Saint-Denis. Une mesure qui lui a permis d’économiser 400.000 euros tout de même ! L’argent a depuis été transmis au CCAS pour l’aide d’urgence.



Une mesure pour le moins honorable, mais qui laisse penseur : si l’aide d’urgence a parfois manqué de budget, cela était-il dû aux trop nombreuses bouteilles de champagne offertes aux invités de marque de la mairie ? Combien de centaines de milliers d’euros publics sont alors parties en fumée, ou plutôt en bulles, ces dernières décennies ?



Charlotte Molina







