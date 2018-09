▶️ Alternéo augmente ses tarifs au grand dam des usagers

Autre changement : la dématérialisation. Le gestionnaire du réseau souhaite inciter les usagers à acheter leur ticket soit en points de vente soit en ligne. Il sera désormais plus couteux d’acheter son billet auprès du chauffeur de bus. Une question de sécurité et de temps de trajet que les usagers comprennent davantage.



D’ici la fin de l’année, l’achat mobile de l’ensemble des titres sera possible via smartphone notamment, précise le gestionnaire. "Une évolution qui n'est pas pratique pour tout le monde surtout pour ceux qui ne savent utiliser internet", souligne la jeune Coralie.



Afin de permettre aux usagers de s’exprimer "aux différentes étapes de la modernisation du réseau", un comité des usagers va être créer. En attendant dans les prochaines semaines des réunions publiques seront organisées sur l’ensemble du territoire couvert par le territoire du réseau Alternéo.