A la Une ... ▶️ "Alon stériliz nout zanimo !": Un animal non stérilisé peut avoir jusqu'à 600 descendants Suite à une attaque de chat sur une personne le week-end dernier dans l'ouest de l'île, l'association Rêvez (ex-Crapa) souhaite sensibiliser largement le public à l'importance de la stérilisation.

"Alon stériliz nout zanimo !" Voici le slogan entendu dans le spot télé récemment diffusé à la télévision par l'association Rêvez (ex-Crapa), avec la participation financière de la préfecture. Le message est clair : nous devons tous nous sentir concernés par la problématique de l'errance animale.



"L'étude mandatée par la préfecture a démontré que la prolifération des chiens et chats était principalement imputable aux animaux non stérilisés qui ont des maîtres qui les laissent divaguer par habitude", indique l'association.



Car si l'animal errant (qui n'a pas de maître) a une espérance de vie de deux ans et un pouvoir reproducteur très limité par les maladies et la malnutrition, un animal non stérilisé qui a des maîtres peut avoir jusqu'à 600 descendants. Et les mâles, quant à eux, peuvent féconder plusieurs femelles.



Une attaque de chat

Conséquences : des nuisances sanitaires préoccupantes, pour l'homme comme pour les animaux : "en témoignent les accidents de la route, les cas de maltraitance et les attaques sur les élevages ou les personnes", souligne Rêvez.



Ce dimanche, c'est une attaque de chat qui a eu lieu à La Possession. Un chat en rut, attiré par une femelle en chaleur dans le quartier, a agressé violemment un homme pourtant impliqué dans la protection animale. Depuis des semaines, la boule de poils occasionne des nuisances olfactives et sonores dans le voisinage, entre marquages urinaires et bagarres.



L'association raconte : "Lorsqu'un de ses chats s'est une nouvelle fois fait attaquer, le bénévole a voulu chasser l'agresseur. Il a donc pris délicatement l'animal, habituellement docile, par la peau du cou pour le mettre dehors. C'est en le reposant sur le sol que le félin a sauté sur la jambe de sa victime avec une violence inouïe. L'homme s'est rendu à SOS médecins où 6 points de suture ont été nécessaires pour panser ses plaies. Antibiotiques et antidouleurs ont été prescrits".



L'association rappelle que le chat n'est pas le réel responsable de ces nuisances. "D'habitude câlin, ce dernier a forcément des maîtres, lesquels ne respectent pas la loi liée à l'obligation d'identification et se montrent de plus irresponsables en ne stérilisant pas leur animal, qui a été castré dès le lendemain". Quant à la femelle en chaleur, elle sera à son tour stérilisée dès aujourd'hui.



Face au fléau de l'errance, chacun peut agir, est-il rappelé : "commençons par stériliser nos animaux". Des campagnes de stérilisation gratuites existent. Il suffit de se renseigner auprès d'un vétérinaire ou de son intercommunalité. Sachant que l'association "déplore des dysfonctionnements importants qui sont régulièrement remontés sur le territoire de la CASUD" .

