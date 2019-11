▶️ Alain Armand, candidat aux municipales à St-Denis: "Je ne veux pas me venger"

Mercredi dernier, Alain Armand annonçait qu'il se lançait dans la bataille des municipales sur Saint-Denis, malgré sa condamnation . Pierrot Dupuy l'a reçu pour un entretien de 30 minutes, dans lequel il évoque sa condamnation, mais aussi ses motivations."C'est le maximum qu'on peut espérer pour une telle affaire . Il y a neuf mois (en première instance, ndlr) je suis blanc comme neige, neuf mois plus tard sur le même dossier je suis noir comme charbon au point d'en prendre le maximum", réagit-il. S'avouant "KO debout" à l'annonce de la décision, il évoque une "grosse incompréhension", détaillant les raisons pour lesquels il estime ne pas avoir commis de faute. "Si la cour d'appel n'appliquait que le droit, j'aurais été relaxé", argue-t-il.Alain Armand met ensuite en doute les motivations de Gilbert Annette lors de son signalement au Procureur. "Pourquoi ne m'a-t-il pas dénoncé le jour même ? Il a attendu un an parce qu'il me pensait lessivé. Sauf qu'un an plus tard, je me mets avec Nadia Ramassamy et on gagne contre son candidat sur le Chaudron. Et là subitement il se souvient que je suis un mauvais élément et il fait un signalement au procureur" , déclare-t-il, avant de questionner : "Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? Et s'il aime autant la justice, il n'y a pas d'autres élus dans la commune qui méritent d'être signalés pour des faits délictueux ?".Se lance-t-il par vengeance dans la bataille des municipales ? "Pas vraiment. Je ne veux pas faire de la vengeance", assure-t-il. "Ce que je veux c'est qu'on enlève Gilbert Annette de la mairie de Saint-Denis parce qu'il est nuisible pour la ville", lui reprochant au passage du "favoritisme à tous les niveaux". Alors qu'il se pourrait qu' Ericka Bareigts soit tête de liste , l'ancien 1er adjoint estime que l'élue n'est qu'un "copié-collé" du maire actuel.Que ferait-il de son côté, s'il était élu premier magistrat ? La "première chose, c'est de considérer les gens", assure-t-il. "On a besoin d'une ville au service des gens qui sont en grande difficulté".