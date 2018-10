▶️ Air Austral: La première session de formation au métier d'agent d'escale ouverte

Après les PNC (personnels navigants commerciaux), place aux agents d'escale. Air Austral et Réunion Air Assistance (RAA) ont lancé conjointement ce mardi la première session de formation au métier d'agent d'escale. 12 stagiaires ont été retenus à l'issue de cette première session. Une seconde est d'ores et déjà prévue en février 2019.



Près de 600 heures de cours attendront les stagiaires jusqu'au 25 janvier. Au programme: apprentissage de l'anglais aéronautique, techniques d'accueil ou encore gestion de la violence et des conflits. Le tout sanctionné d'un examen théorique à l'issue de ces trois mois de formation. Un cursus payant, autour des 3 900 euros, mais avec la possibilité de recevoir des aides financières auprès de Pôle emploi ou de la Région.



"Nous nous projetons sur les 15/20 prochaines années. L'activité aérienne est en très forte croissance à La Réunion. Créer une formation complète et certifiante permettra aux agents d'être employés à leur sortie ici ou à l'étranger", explique Philippe Elbez, directeur général de Réunion Air Assistance (RAA).



Du côté d'Air Austral, cette formation a un double objectif: pourvoir à ses propres besoins pour son marché intérieur et avoir une maîtrise sur le process de cette formation. "Il est très difficile de trouver des jeunes avec une formation immédiate. Nous travaillons avec RAA pour former ces agents afin qu'ils puissent être opérationnels tout de suite sur les plateformes aéroportuaires", explique le directeur des ressources humaines de la compagnie, Jacques Atchapa.



Une école, désignée récemment "centre d'examen", qui commence "à trouver son rythme de croisière", poursuit-il. "On voit bien qu'il y a un gros besoin autour de métiers de l'aéronautique méconnus comme agent d'escale, agent de piste ou encore agent de sûreté. Notre objectif à terme avec notre centre de formation est de proposer ces formations qualifiantes liées à ces métiers. Avec pourquoi pas l'ambition de proposer très prochainement une formation de pilote de ligne", ajoute le DRH.