▶️ Aide au carburant : Les professionnels de la route entrent en négociation avec la Région

Ce lundi après-midi se tient à la Région Réunion un nouveau point d’étape du comité de suivi du dispositif "carburant professionnel".



Cette aide bénéficie aux routiers, taxiteurs et ambulanciers depuis 2012 et est constamment réajustée d’une année à l’autre. Le dispositif de soutien vise à réduire le coût du carburant pour ces professionnels.



Fin août dernier, les représentants des syndicats de transporteurs et la Région s’étaient quittés sur une proposition de révision du cadre d’intervention pour l’année en cours.



Ainsi, l’indemnisation 2018 devait être revalorisée à hauteur de 11,33 centimes d’euros par litre de gazole pour les transporteurs de marchandises et voyageurs et de 26,33 centimes d’euros par litre de gazole pour les taxis, ambulances, et auto-écoles.



Le comité de suivi du dispositif Carburant Professionnel se réunit en présence des différents représentants de métiers comme le syndicat SRETT (taxis), CSAAR (ambulances), la FNTR, le SATR (taxis), le CNPA (auto-école), et la Chambre de commerce.



Depuis la mise en place du dispositif de soutien en 2012, 3,8 millions d’euros ont été versés aux entreprises de transport.