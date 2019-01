▶️ Affaire Spanu : La famille de Yoan se battra "jusqu'au bout"

L'avocat dit "attendre des preuves circonstancielles qu'il était suicidaire et qu'il s'agit d'une pendaison". Me Sawoo met notamment en évidence les résultats de l'autopsie réalisée à La Réunion. "Quand on lit le rapport des médecins légistes réunionnais, on voit cause du décès : Asphyxie mécanique. Mais c'est vague. Cela peut être étranglement, strangulation... La cause du décès aurait dû être "asphyxie par pendaison, comme sur l'acte de décès".



Autre élément inquiétant selon l'avocat, le mode de décès qualifié d'"indéterminé" sur le rapport d'autopsie effectué à La Réunion. "On sait qu'il est mort mais on ne sait pas comment", commente-t-il. Me Sawoo insiste : "quelque chose s'est passé après la garde à vue, pendant les 3 jours où il était en prison", avant son passage devant le juge. Me Sawoo évoque la possibilité d'un "règlement de compte" ou d'une "rixe".