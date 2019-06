▶️ Accusé de viol, Neymar se défend en apportant des preuves

Une jeune femme a déposé plainte à Sao Paulo contre le footballeur brésilien Neymar pour viol. Les faits se seraient déroulés à Paris lors de sa venue du 15 au 17 mai dernier. Trop retournée, la plaignante n'a porté plainte qu'à son retour au Brésil.



Choqué de cette accusation, l'attaquant du PSG se défend dans une vidéo de 7 minutes postée sur son compte instagram.



Dans ce long monologue où on le voit touché, Neymar déclare notamment "cela m’a surpris, c’était quelque chose de très moche, de très triste, car qui me connaît sait quel genre de personne je suis, sait que je ne ferais jamais une chose pareille".



Au cours de cette vidéo, le footballeur n'hésite pas à jouer franc jeu, en montrant l'intégralité des messages échangés avec cette jeune femme, ainsi que les nombreuses photos dénudées que cette dernière lui a envoyé, tout en préservant son anonymat.



Il a conscience que ce sont des choses intimes, mais qu'il est nécessaire de les montrer afin de prouver que rien ne s'est passé et que cette accusation est fausse.



Le numéro 10 de la Seleçao crie au piège. La presse brésilienne a annoncé que Neymar avait fait payer par un assistant les billets d’avion et l’hôtel de la plaignante, qui serait entrée en contact avec lui sur Instagram.



De plus,"il y a quelques jours, Neymar a été victime d’une tentative d’extorsion pratiquée par un avocat de Sao Paulo qui, selon sa version, défendait les intérêts de la victime présumée", a déclaré son avocat dans un communiqué, comme le révèle Le Monde.