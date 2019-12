▶️ Accident mortel sur la pente des 11% à Plateau Caillou: Les gendarmes de retour sur les lieux

"On a mis un dispositif en amont et en aval de cet axe qui est relativement atypique du fait que c'est une pente à 11% et que la vitesse peut être vite dépassée si on ne maintient pas son véhicule à la vitesse autorisée" , indique le capitaine Bénard, à la tête de la gendarmerie de Plateau-Caillou.



Le drone comme outil



Au total, 13 militaires sont mobilisés sur cette opération qui se déroule de 15 à 18 heures, dont un pilote de drone issu de la BGTA (bri gade de Gendarmerie des transports aériens) .