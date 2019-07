▶️ Accident mortel à Ste-Rose : La grande tristesse des "homicides involontaires"

Le 3 septembre 2016 à 7h15 du matin à Sainte-Rose. J.B, chauffeur-livreur de 21 ans, est en retard pour un rendez-vous dans le cadre du travail. On est samedi matin et lundi, il signe son CDI. Père d’une petite fille, c’est un bosseur qui a un casier judiciaire vierge. Mais ce jour-là, il décide de dépasser un premier véhicule. Sans incident. C’est au moment de dépasser un deuxième véhicule, un camion-benne, dans un virage, sans visibilité, qu’il entre en collision avec une voiture qui arrive dans le sens inverse. Un choc frontal qui coûtera la vie au conducteur, Mathieu, 29 ans, et blessera gravement un garçon de 10 ans.



Devant le tribunal correctionnel ce vendredi, J.B est jugé pour homicide involontaire. Cela fait 3 ans qu’il n’a plus de permis, travaille dans un bar, et ne se remet pas de cet accident fatal. Mais lui, au moins, est vivant. Pour la famille de la victime, dont une partie était dans la voiture au moment des faits, il mérite la prison ferme.



"Les dossiers d'homicide involontaire sont parmi les plus difficiles à instruire et juger"



Mais la procureure le rappelle: "Les dossiers d'homicide involontaire sont parmi les plus difficiles à instruire et juger". Elle évoque la douleur des deux côtés et cet élément, "l'involontaire", pour lequel "il n'est pas facile de trouver une juste peine". Elle finit par requérir 4 ans de prison, dont 2 avec sursis ainsi que l'annulation de son permis et l'interdiction de le repasser pendant 4 ans.



Car J.B a eu tort, évidemment. Il n'a certes pas bu d'alcool, ni consommé de stupéfiants avant de prendre le volant, mais aurait roulé à une vitesse excessive selon les témoins qu'il a dépassés de manière imprudente. Une vitesse néanmoins "très relative" constatée par des êtres humains, sans qu'il y ait de preuve réelle. Son avocat, Me Jean-Jacques Morel le répète: "Le compteur du véhicule s'est bloqué à 62 km/h au moment de l'accident sur une RN2 limitée à 70 km/h". Le seul élément certain du dossier est donc le dépassement dangereux.



"La décision ne ramènera pas notre être cher"



Un acte d'une grande imprudence qui a entraîné un cataclysme en quelques secondes. Le père du défunt se souvient: son fils a vu la voiture en face de lui et a eu le temps de dire "c'est foutu". Puis, alors que son père le débloque du siège conducteur après l'accident, il aurait déclaré que "c'était fini pour lui". Sa mère a le temps de se rendre sur place, voir son fils conscient, avant qu'il ne décède. Des faits difficiles à entendre pour tout le monde dans la salle d'audience, mais nécessaires pour se rappeler la gravité engendrée par de telles imprudences. Il restera également le fils de la compagne de la victime, âgé de 10 ans, à l'arrière de la voiture. Plongé dans un coma artificiel pendant deux jours, son pronostic vital engagé, il s'en sortira avec de graves séquelles. "Ce n'est plus le même enfant", déclare sa mère, en larmes.



Les réquisitions ont été suivies. J.B a finalement été condamné à 4 ans de prison dont 2 avec sursis, son permis a été annulé pendant un an.



Pour le bâtonnier Georges-André Hoarau, "la famille attendait ce moment avec impatience pour pouvoir commencer son deuil". "Nous avons été compris par la justice tant sur le plan pénal que sur le plan civil. La décision ne ramènera pas notre être cher, mais nous permet de retrouver une sérénité". Les parties civiles, comme la défense, ont noté une audience calme et respectueuse où tous ont jugé que justice a été faite.