▶️ Accident mortel à St-André : La lettre poignante de la mère d'Alicia

Alicia avait 16 ans. "Tout a basculé le 25 septembre 2017", relate sa mère venue assister au procès du chauffard responsable de la mort de sa fille et de son ami Giovanni, 17 ans. Le jeune conducteur de 19 ans a été condamné à trois ans de prison pour avoir mortellement fauché les deux adolescents à la sortie du lycée Sarda Garriga à Saint-André et blessé grièvement une troisième lycéenne, également présente au procès ce jeudi.Dans une lettre que la mère de famille souhaitait lire à l'audience, elle exprime sa douleur, sa tristesse et sa colère face à la perte de sa fille aînée.