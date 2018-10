La grande Une ▶️ Accident mortel à Fleurimont : Sarah, la rescapée, placée en garde à vue





La jeune femme qui se remet aujourd'hui peu à peu de ses graves séquelles, ne se souvient plus des circonstances de l'accident. Elle doit cependant faire face aux suites de l'enquête.



Selon nos informations, la jeune femme a été placée en garde à vue à la gendarmerie de Plateau Caillou. Depuis le tragique accident, les enquêteurs tentent de déterminer qui était au volant de la 406. Véhicule qui appartenait aux parents de la jeune Sarah.



"C'est pour lui faire avouer qu'elle était au volant", estime son avocat, Me Vardin qui évoque un "acharnement judiciaire à la vue de son état de santé". Souffrant d'une double fracture du bassin et d'un traumatisme crânien, Sarah se déplace en fauteuil roulant et doit faire face à des amnésies.

