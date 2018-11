▶️ Accident de Fleurimont: Imbroglio autour de la garde à vue de Sarah

Le jeune Sarah, seule rescapée de ce terrible accident qui a fait trois jeunes victimes, était convoquée ce matin dans le cadre d'une deuxième garde à vue. Déjà entendue le 8 octobre dernier, elle était ressortie libre de son interrogatoire à la gendarmerie de Plateau-Caillou.



Physiquement très diminuée et souffrant d'amnésie, elle ne s'est pas rendue ce matin dans les locaux de la gendarmerie. Son avocat, Me Vardin, nous explique les raisons de cette décision. Il évoque un acharnement. Selon lui, les six critères de l'article 62-2 du code de procédure pénal ne seraient en rien réunis :



1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;



2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;



3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;



4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;



5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices



6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.



Toutefois, il apparait que cet imbroglio judiciaire ne soit qu'un début. Selon nous sources, le procureur de la République a bel et bien l'intention de placer une nouvelle fois la jeune fille en garde à vue. Reste à savoir si une nouvelle convocation, comme demandée par Me Vardin va être établie, ou si la gendarmerie va venir chercher la jeune femme à son domicile.