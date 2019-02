La grande Une ▶️ Accident Fleurimont: Le tribunal renvoie l'affaire

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis examine cet après-midi l'implication de la seule rescapée de l'accident qui s'est produit le 7 juillet 2018 à Fleurimont. Un accident qui avait fait trois morts et une passagère grièvement blessée, qui avait également perdu connaissance.



L'enquête s'est donc avérée compliquée pour les gendarmes de Saint-Paul, la victime éprouvant les plus grandes difficultés physiques à pouvoir assister à une garde à vue. Malgré sa perte de mémoire, la jeune fille a toujours nié avoir conduit la voiture de ses parents. A la barre, cette après-midi elle déclare qu'elle n'avait jamais dit qu'elle ne conduisait pas mais qu'elle ne se souvenait de rien.



Sarah a finalement été mise en examen le 10 janvier dernier. Elle est jugée ce mardi devant le tribunal de Saint-Denis pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique.

Les membres de la famille des trois victimes de l'accident portent un tee-shirt avec la photo de leur proche disparu.



Alors que le sort de Sarah doit être connu aujourd'hui, le juge demande un renvoi aux avocats pour ouvrir une information judiciaire.



Les avocats déclarent cependant que Sarah a été retrouvée à l'avant gauche du véhicule et compte tenu de ses blessures elle n'a pas pu se déplacer.



Alors qu'elle devait s'exprimer à la barre, la soeur d'une des victimes a fait un malaise. L'audience a été suspendue.



L'audience reprise, la défense de Sarah ainsi que la procureure demande l'ouverture d'une information judiciaire.



Après avoir délibéré, le tribunal décide de renvoyer l'affaire et d'ouvrir une information judiciaire.



Les avocats des parties civiles, quant à eux, demandent aux familles de collecter un maximum de renseignements sur l'accident pour les ajouter au dossier, afin d'aider l'enquête et de prouver selon eux que c'est Sarah qui conduisait.

Régis Labrousse Charline Bakowski