▶️ Abandon du projet de la route des Géraniums: "Ce n'est pas une bonne solution" pour André tien Ah Koon

"L’abandon du projet n’est pas une bonne solution". André Thien Ah Koon a réagi à l’annonce faite hier par Didier Robert du retrait du projet de Route des Géraniums. Le maire avait indiqué en avril dernier durant les débats que "Le Tampon ne se mêlera pas à ce projet régional".



Pour autant, il me ferme pas la porte à un projet qui sera "la clé du développement et de la mobilité des hauts entre le Sud et l’Ouest" et se dit prêt à travailler avec la Région.