▶️ APL accession : "La dynamique de cet outil ne doit pas s'arrêter"

La tournée d'Annick Girardin dans l'est se poursuit. Peu avant sa visite de l'usine Royal Bourbon dans le milieu de l'après-midi, la ministre des Outre-mer a fait un point sur le logement. Elle a confirmé le maintien de l'APL accession en 2019, "redéfinie et confortée en 2020". "La dynamique qu'on est en train de créer avec le retour de cet outil ne doit pas s'arrêter, on doit redéfinir cet outil pour l'avenir", indique la ministre.



Une conférence sur le logement, "où chaque territoire pourra exposer sa méthode" et qui se tiendra en décembre à Paris, a également été annoncé par la locataire de la rue Oudinot.