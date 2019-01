▶️ À La Réunion, Kendji Girac et Rohff partagent une sortie en mer

Ils ont pris la mer le week end dernier. Le chanteur Kendji Girac et le rappeur Rohff, tous deux sur notre île, sont partis ensemble faire une virée en mer, comme le révèlent les images postées sur les réseaux sociaux des deux artistes.



Si le premier était à La Réunion en tant qu'invité d'honneur de la 26ème édition de Miel Vert, le second profite semble-t-il de vacances.



Après la sortie en bateau, les deux artistes ont posé à côté d'un énorme espadon. La photo a été partagée sur le compte Instagram et commentée : "La pêche est plutôt bonne (...)".