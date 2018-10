A la Une . ▶️ 90% des panneaux publicitaires de St-Denis ne feront plus la réclame de l'alcool

C'est une grande première à l'échelle nationale. La ville de Saint-Denis va expérimenter l'application de l'arrêté préfectoral visant à interdire l'affichage des publicités sur l'alcool dans un rayon de 200 mètres. Afin de faciliter la mise en application de cet arrêté, les services de la mairie ont cartographié l'ensemble des périmètres de 200 mètres à l'intérieur desquels la publicité en faveur des boissons alcoolisées sont interdites. Plus de 1000 panneaux sont concernés.



Cette annonce fait suite à la motion déposée la semaine dernière en préfecture lors de la Journée sans alcool. Une mesure qui ne "s'attaque pas à l'économie réunionnaise mais à l'abus d'alcool" tient à préciser Ericka Bareigts, députée de la première circonscription. "Nous nous battons contre les stéréotypes, la culpabilité ou encore les lobbies, mais pas contre le savoir-faire local", martèle la parlementaire. "Pour les quotas de rhums destinés à l'exportation, il faut bien entendu bénéficier d'une taxation favorable pour l'étranger pour faire face à la concurrence des rhums étrangers", explique Ericka Bareigts.



En revanche, pour les rhums hors quotas destinés à la consommation locale "et qui ont une fiscalité proche de 0 avec des bouteilles qu'on peut se procurer pour moins de 5 euros", la députée demande à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, "d'appliquer la taxation de droit commun à tous les spiritueux consommés à La Réunion". "Ne nous trompons pas de combat : ce n'est pas un combat contre mais pour La Réunion", ajoute-t-elle.



Comme tient à le rappeler le Dr David Mété, chef du service addictologie au CHU Félix-Guyon et président de la Fédération régionale d'addictologie de La Réunion (FRAR), La Réunion est la seconde région de France la plus touchée par la mortalité due à l'alcool, avec plus de 400 décès annuels. "Selon un rapport de l'OMS, un décès sur 20 dans le monde est dû à l'alcool. À La Réunion, ce ratio est de 1/10", explique-t-il.



Pour l'addictologue, "les raisons sont multiples": Tout d'abord au produit lui-même, à la tradition mais aussi à la trajectoire personnelle de l'individu. David Mété pointe également le prix de l'alcool vendu et consommé sur place, couplé à une "overdose de publicité". "Nous avons l'unité d'alcool la moins chère du territoire national. Les punchs ou spiritueux bénéficient jusqu'à 80% d'exonération fiscale. Il ne faut pas voir ici un privilège mais au contraire, une discrimination à la santé", déplore le Dr Mété.

La consommation d'alcool, un sujet qui reste encore "tabou" dans l'île explique de son côté Monique Orphé, seconde adjointe à la mairie de St-Denis et ancienne députée de la 6e circonscription, qui a porté l'amendement visant à interdire tout affichage publicitaire concernant les boissons alcoolisées à proximité d'un établissement scolaire.



"Jusqu'à aujourd'hui, l'abus d'alcool reste encore un sujet difficile à traiter par peur de stigmatiser un certain public et certains territoires", explique l'élue dionysienne qui a dû attendre la loi Égalité réelle pour que son amendement, très critiqué par les lobbies du vin notamment, soit inscrit dans le marbre.



Au niveau local, l'ancienne parlementaire attend désormais de la Région Réunion, "qui prélève une taxe sur le rhum", qu'elle utilise une partie de cette taxation "pour financer des actions de prévention encore très faibles". "C'est l'affaire de tous les Réunionnais et pas que des associations", termine-t-elle.

