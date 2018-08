▶️ 7ème circonscription: Un jeune notaire en lice pour la députation

Plus jeune notaire de l'île de la Réunion en 2008, Ulrich Quinot se lance dans la course à la députation de la 7ème circonscription, le poste étant vacant après l'inéligibilité de Thierry Robert. Candidat sans étiquette, il a à coeur de de préserver son indépendance tout au long de sa campagne.



Désirant profiter de la mauvaise perception des citoyens réunionnais des acteurs de la politique locale, il souhaite s'engager dans cette aventure afin de redonner une fierté et une confiance de la population en leurs élus. Concernant son engouement pour ce premier investissement en politique, Ulrich Quinot explique que lors de nombreuses discussions politiques lors des repas, il a pu constater que beaucoup de personnes parlaient mais n'osaient pas s'engager. C'est donc avec conviction et audace qu'il s'est lancé dans cette élection.



Concernant sa non appartenance à un parti politique, il met en avant la neutralité qui doit être la sienne eu égard à sa profession de notaire. C'est d'ailleurs, à son avis, ce qui fait aussi sa force. "Aujourd'hui, on a pas besoin d'appareil politique pour faire de la politique, je veux justement montrer que toute candidature peut être crédible et que l'on peut s'engager sans pour autant être soutenu par tel ou tel ténor" affirme t-il.



Fatigué de voir toujours les mêmes têtes, il compte sur sa candidature en cas d'élection, pour insuffler un vent nouveau permettant de renouveler la classe politique locale.