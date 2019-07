A la Une ..

▶️ 50ème Tour auto : Départ ce soir du Barachois, fais péter !

50 ans après la victoire de Maurice Payet (baptisé Tintin par les intimes), lors du premier Tour auto en 1969 (photo), les organisateurs, concurrents, assistances et spectateurs sont sur le pied de guerre à quelques heures du coup d'envoi de cette édition 2019. Les bolides eux ont passé leur « visite médicale » au petit Stade de l'Est. Les vérifications techniques où l'on vérifie la conformité des voitures tant au niveau de la sécurité (arceaux, extincteurs, combinaisons, casques) que de la catégorie (groupe, classe) dans lesquelles ils sont inscrits… et administratives où les équipages doivent eux être en conformité avec les règles de la Fédération…





- ES1: La montagne 10.20km 19h08

Fermeture de la route à 17h30, ouverture à 21h45

Après les vérifications administratives et techniques, direction le parc fermé du Barachois pour les bolides où ils attendront patiemment 18h30, heure de départ de la première voiture vers la spéciale de la Montagne.

Jean Pierre Vidot