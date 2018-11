▶️ 4 voies Ste-Marie: Les forces de l'ordre tentent de déloger les gilets jaunes

Le blocage se déroulait dans une ambiance plutôt bonne enfant au rond-point Gillot, jusqu'à ce que les forces de l'ordre arrivent sur place au niveau de la quatre voies de Sainte-Marie.



La situation est quelque peu tendue mais les gilets jaunes ne se laissent pas faire. Ils dansent et chantent en choeur haut et fort la Marseillaise, face au cordon de gendarmes mobiles.



"On veut baisser les armes, plus de guerre, plus de couvre-feu, que de l'amour", peut-on entendre parmi les revendications de certains manifestants.