▶️ 30 ans déjà pour les thermes de Cilaos, un appel à projet lancé pour la reprise de l'hôtel des Thermes

L'établissement thermal Irénée Accot, plus connu sous le nom des "thermes de Cilaos", a fêté ce vendredi ses 30 ans. Un outil qui a bénéficié en 2017 de travaux de rénovation à hauteur de 600 000 euros, investis par le conseil départemental. Présent pour les festivités, Cyrille Melchior a annoncé qu'un appel à projets allait être lancé auprès d'opérateurs privés pour la reprise de l'emblématique hôtel des Thermes, fermé depuis 1999.



"Nous demanderons à des opérateurs économiques s'ils sont intéressés pour reprendre, et il y en aura forcément, la gestion de l'hôtel en lien avec la station thermale", indique Cyrille Melchior, qui souhaite voir tripler dans les prochaines années le nombre de curistes pris en charge par la station chaque année.



Composé de 24 agents dont 2 infirmières et 8 agents de soins, l'établissement thermal repose sur deux pôles d'activité: le premier celui de cure thermale et le second, un pôle de remise en forme. Il accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs et 500 curistes.



Les travaux effectués l'an dernier ont permis de redonner un coup de neuf aux Thermes avec la mise en place de nouveaux équipements comme des baignoires à jets massants ou un jacuzzi de 6 places, le relooking de l'espace d'accueil avec une nouvelle borne ou encore la réfection du carrelage, des peintures et de l'aération.