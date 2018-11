▶️ 17 novembre : Le Collectif 974 appelle à un rassemblement pacifique

Après plusieurs actions ponctuelles au cours des derniers jours, difficile de savoir quelle sera l'ampleur du mouvement du 17 novembre à La Réunion. Ce lundi matin, un premier collectif s'est organisé et a convié la presse. Un collectif qui se veut citoyen et qui regroupe des membres de divers horizons.



Le Collectif 974 et ses membres vêtus de gilets jaunes entendent bien protester contre "la hausse des taxes sur les prix des carburants, le matraquage fiscal, la vie chère et les monopoles".



Le rendez-vous est donné samedi 17 novembre à 10 heures devant la préfecture. Le préfet recevra une délégation dans la matinée de samedi.



Le collectif souhaite une mobilisation pacifique, sans débordements. Aucune opération escargot ou blocage n'est prévue.



Pascal Robert sur place