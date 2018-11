▶️ ​Cap Sacré coeur au Port inauguré

Le centre commercial Jumbo Sacré coeur au Port devient Cap Sacré Coeur. L’inauguration de la galerie commerciale aura lieu en début de soirée et se poursuivra jusqu’à dimanche avec de nombreuses animations.



Ce nouvel espace de shopping a bénéficié d’une extension de l’ordre de 9200 m2 du Jumbo score actuel grâce à la démolition du magasin de bricolage Weldom.



Cette extension ouvre la place à 45 nouvelles enseignes dont 5 moyennes surfaces, ce qui permet au centre commercial du Port de passer de 30 enseignes à un peu plus de 85. Les enseignes de mode, beauté, culture, restauration ou d’équipement de la maison attendent les consommateurs du bassin ouest.



L’architecte portois a imaginé l’extension du centre commercial. 700 tonnes de charpente ont été posées au niveau de l'extension de la zone marchande et plus de 600t de charpente ont été nécessaires au niveau du parking en silo que les automobilistes découvriront d’ici peu. Enfin, environ 400 personnes ont travaillé sur le chantier. Le projet d’extension a quant à lui généré 350 emplois directs et 200 indirects.



Dans les prochains mois, l’ouverture d’un village restauration avec terrasses extérieures, d’un tout nouveau food-court intérieur et d’un retail park de 3 moyennes surfaces est au menu.