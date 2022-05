La grande Une ​Zistoir gramoune : Seule avec 5 enfants

Aujourd’hui retraitée, Marie-Gisèle revient sur ses premières années de vie de célibataire, seule, avec ses cinq enfants. Par SF - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 15:41









Le Salazien gagne alors bien sa vie “mais boit beaucoup”, déplore-t-elle. À la suite d’une crise d’épilepsie, l’homme est conduit à l’hôpital. “Il a quitté l’hôpital, il est parti. Et jusqu’aujourd’hui je ne sais pas où il est parti", assure sa femme.



Le jour où son compagnon de vie disparaît après cette hospitalisation, la jeune femme, alors mère de famille, se retrouve seule, avec 5 enfants à élever.



“La vie n’était pas facile, je faisais ce que je pouvais. J’ai fait ce que j’ai pu”, confie-t-elle.



Désormais seule aux commandes de sa famille, la jeune mère travaille dans la restauration aérienne pour subvenir aux besoins de ses enfants. Les journées de Marie-Gisèle sont bien chargées, les nuits parfois très longues et le frigidaire pas toujours rempli, mais les enfants sont nourris : “Du pain, du beurre, du lait, du riz, des grains… On mangeait”, raconte-t-elle.



