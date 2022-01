La grande Une ​Zistoir gramoune : Le cyclone 48

Marie-Françoise est originaire de Cilaos et fait partie d'une fratrie de 12 enfants. La gramoune qui vit depuis plus de 30 ans à Sainte-Clotilde n’a pas oublié le cyclone 48, cyclone du siècle, qui a profondément marqué La Réunion de par sa violence. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 14:18







Depuis, l’octogénaire a laissé loin derrière elle le cirque pour s'installer dans le chef-lieu, sans regret. En 1948, Marie-Françoise est une enfant de 8 ans qui vit dans un quartier en bas de Bras-Sec, à Cilaos, entourée de ses 11 frères et sœurs et de ses parents. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, le tonnerre gronde, le cyclone 48 fonce sur l’île. La pluie, le vent et les orages ont raison de la case en tôle familiale, dont le toit finit par s’envoler.La maisonnée est alors plongée dans le noir. Le père de Françoise fait l’appel pour savoir si tout le monde va bien. “On a répondu. Il a dit : 'Tout le monde est vivant, je vais aller chercher du secours'”.Marie-Françoise et tous ceux des alentours se retrouvent dans une grande maison. “Ils ont fait une sorte de soupe, avec tout ce qu’ils trouvaient, pour tout ce monde qui arrivait”. Alors qu’ils tentent de se réchauffer comme ils peuvent, l’orage continue de gronder. “J’étais nue comme un ver. J’avais honte”, se souvient-elle.Une fois le cyclone passé, la petite fille et sa famille retrouvent un foyer et doivent tout reconstruire. Malgré la difficulté de l’événement, Marie-Françoise considère qu’elle a eu de la chance, contrairement à d’autres. “Ma petite copine de 10 ans est morte. Sa maison s’est renversée sur elle”, regrette-t-elle.Depuis, l’octogénaire a laissé loin derrière elle le cirque pour s'installer dans le chef-lieu, sans regret.