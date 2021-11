A la Une . ​Zemmour/Le Pen : Marion Maréchal plaide pour "une candidature unique "

Devant un choix cornélien qui s'offre à elle, à savoir choisir entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, Marion Maréchal déclarer opter pour une union. Par N.P - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 10:03

Invitée d’Europe 1/C News/Les Échos ce dimanche, Marion Maréchal déclare pencher pour une Union pour la présidentielle 2022. Pour contrer La République en Marche, Marion Maréchal mise sur une candidature unique, tout en constatant “une opportunité” dans la montée dans les sondages à la fois de Marine Le Pen et d’Éric Zemmour.



“Quand je regarde aujourd’hui les forces en puissance côté RN et côté Éric Zemmour ou d’autres, je constate que (...) l’on arrive à un bloc de 36% à 37%, soit plus de 10 points au-dessus d’Emmanuel Macron “.



"Ce sont des adversaires du même camp"



L'ancienne membre du Front National ne prend pas position et plaide donc pour “une candidature unique derrière le mieux placé”. Réaffirmant sa “sympathie pour Éric Zemmour” et rappelant être issue du Rassemblement National, elle indique être ici “dans une situation délicate”.



L'ex-députée compte ainsi sur la campagne pour déterminer le meilleur des deux, avant de déclarer son soutien. “Je considère que ce sont des adversaires du même camp”, poursuit-elle. Sur la question identitaire, si elle reconnaît des divergences, “ils sont manifestement du même camp”, se justifie-t-elle.