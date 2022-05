A la Une . ​Yaël Braun-Pivet prend connaissance des sujets brûlants de la Guadeloupe

​Yaël Braun-Pivet a rencontré hier de nombreux élus de Guadeloupe pour mieux cerner les sujets économiques et sociaux de ce département lors de ce premier jour d'une visite qui a lieu une semaine seulement après sa nomination. Par LG - Publié le Samedi 28 Mai 2022 à 09:23

La nouvelle ministre des Outre-mer a entamé ce vendredi son tout premier déplacement dans un DOM depuis sa nomination.



Ce vendredi, Yaël Braun-Pivet s’est entretenue avec Jocelyn Sapotille, maire de Lamentin et président de l'association des maires de Guadeloupe, accompagné de son 1er vice-président Héric André.



"La ministre des Outre-mer a pris connaissance de l’ensemble des sujets prégnants de notre territoire (crise sociale et sanitaire, problématique de l’eau et de l’assainissement, l’éducation, le recul du trait de côte, l’octroi de mer et la vie chère)", a résumé Jocelyn Sapotille à l’issue de cet échange.

"La ministre assure vouloir travailler de concert avec l'ensemble des parties concernées afin de trouver les réponses appropriées. Elle salue également vivement l’initiative de la création de la délégation outre-mer à l’Association des maires de France comme maillon essentiel au travail collaboratif aux côtés de la délégation du Sénat, et celle de l’Assemblée nationale", a déclaré le président de l'association des maires de Guadeloupe.



Faire évoluer le cadre institutionnel



Yaël Braun-Pivet a également échangé avec le président du Conseil départemental, Guy Losbar, pour une première séance de travail sur les grands dossiers de la Guadeloupe.



Le président du Conseil départemental a notamment abordé les sujets de "l’emploi et la nécessité de renouveler et sanctuariser les contrats Parcours Emploi Compétences (PEC), de renforcer l’employabilité et la formation des bénéficiaires du RSA mais aussi la volonté, dans le droit fil de « l’Appel de Fort-de-France » de faire évoluer le cadre institutionnel en étroite concertation avec la population et les forces vives."