​Yaël Braun-Pivet nommée ministre des Outre-mer

​Yaël Braun-Pivet, ancienne présidente de la commission des lois, est la nouvelle ministre des Outre-mer.



Agée de 51 ans et mère de cinq enfants, Yaël Braun Pivet, originaire de Nancy, a commencé sa carrière d’avocate en droit pénal au barreau de Paris, avant de rejoindre celui des Hauts-de-Seine. Après avoir exercé dans un cabinet pendant 7 ans, elle ouvre le sien avec deux associés.



Expatriée à l’étranger en au Japon et à Taïwan, puis au Portugal, elle obtient un master en droit des affaires.



De retour en France, ​Yaël Braun-Pivet monte une agence dans le domaine du tourisme avant de rejoindre le monde associatif, et notamment les Restos du Coeur, en proposant, en collaboration avec le Barreau de Versailles, des consultations gratuites d’avocats au sein de centres d’accueil.



Élue députée LREM dans la cinquième circonscription des Yvelines lors des législatives de 2017, Yaël Braun Pivet vient d’être nommée ministre des Outre-mer. Elle succède à Sébastien Lecornu qui a été nommé ministre des Armées.



Selon la presse hexagonale, le tout premier Conseil des ministres se tiendra lundi prochain.