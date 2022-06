​Yaël Braun-Pivet ne va pas tarder à rendre les clés du ministère des Outre-mer

La ministre des Outre-mer a remporté l’élection interne au parti de la majorité présidentielle « Ensemble ! » qui se déroulait ce mercredi en vue de désigner le futur président de l’Assemblée nationale.Six personnalités politiques (Roland Lescure, Eric Woerth, Barbara Pompili, Yaël Braun-Pivet, Joël Giraud, Sophie Errante) avaient fait acte de candidature au sein de la majorité présidentielle. Lors d’un second tour des votes face à Roland Lescure, Yaël Braun-Pivet a obtenu 105 voix contre 85 pour l’élu des Français de l’étranger.Yaël Braun-Pivet, qui a été réélue députée dans les Yvelines dimanche dernier, est donc sur une rampe de lancement idéale pour succéder à Richard Ferrand, contraint à quitter le perchoir suite à sa défaite au second tour des législatives dans le Finistère.L’élection du président de l’Assemblée nationale se déroulera au scrutin secret à la tribune au cours de la séance publique de mardi prochain à 15 heures (heure de Paris).Yaël Braun-Pivet, ancienne présidente de la commission des lois au Palais Bourbon durant cinq ans, a pris ses fonctions de ministre des Outre-mer il y a tout juste un mois , le 20 mai. Son déplacement en Guadeloupe à la fin du mois dernier devrait donc être le seul et unique déplacement outre-mer de son court séjour rue Oudinot.