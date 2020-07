Voir si dans la France des Outre-mer, l'argent est la seule et unique chose dont nous avons besoin" parce qu'il est chargé d'un ministère "dans lequel il y a beaucoup d'argent qu'on n'arrive pas à dépenser".



Tiens donc! Ce n'est pas nouveau....

Le ton est donné. Vous pouvez faire mieux avec ce que vous avez déjà.

Il manque seulement l' intelligence des choses



Je ne dirai pas le contraire.



Les lignes de crédits non utilisées, comme les lignes budgétaires non consommées, ça existe.

Un inventaire s' impose..



Hormis les élections qui continuent à agiter le monde des politiciens jusque dans les groupements d' agglomérations pour mieux se partager ou se disputer les fonctions rémunératrices, l' activité tout court vit au ralenti....en tout cas dans une forme de régression.

Le mouvement des transporteurs/ camionneurs d' hier, même si très corporatiste, n' est qu'un exemple..



Les cocos vides, mais les poches pleines, sont les mutations du Covid...de cette queue d' épidémie.



" L' œil du maître engraisse la bête " dit le dicton. Une visite s' impose..."



En référence, https://la1ere.francetvinfo.fr/sebastien-lecornu-prevoit-deplacements-assez-longs-outremer-855036.html