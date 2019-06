​Vu pour vous au Ciné Palmes. Le sport milieu de la tolérance ...

Cela ne se passe pas dans le milieu du football qui fait campagne sur le thème, mais dans le monde macho de la natation masculine.

Un athlète de haut-niveau s'entraîne pour participer aux championnats mondiaux. ..il laisse échapper des propos homophobes ...il sera sanctionné par le milieu sportif de sa discipline et condamné à accomplir une peine d'intérêt général.... Comme entraîneur de l'équipe de water-polo des "Gay Games " qui doit participer aux championnats en Croatie. Une équipe composée essentiellement de gays et de Lb...



Je n'en dis pas plus. .crispations ou rires et fou-rires au rendez-vous ! .en fonction de votre degré de pénétration du milieu.... pour vous mettre dans le ton: " dans la crevette, le meilleur c'est la queue ". Pas très sérieux et sans finesse, mais c'est leur vie. Ça vole pas plus haut parfois. .c'est même presque tjrs en dessous de la ceinture. . .satisfaire les instincts primaires. ...ça n'en fait pas un film militant, ni pour la cause concernée, ni pour l'amour, non, une simple comédie. . À rire ou à pleurer.



À voir si le milieu fait mystère pour vous ....pédagogie d'une leçon de vie dans ce milieu tant décrié ..Le plus souvent sans rien connaître.



Vous changerez peut-être de mentalité ou de regard mais ça ne changera pas votre véritable nature. Ça c'est sûr ! Le cinéma c'est fait aussi pour ça. Détendez-vous. ...