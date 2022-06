Rubrique sponsorisée ​Voyagez en famille avec Corsair et faites des économies

Corsair pense aux familles ! Grâce à un dispositif inédit et réservé aux voyageurs qui se déplacent en famille, Corsair allège les prix pour les marmailles de tout âge ! Du 15 juin au 3 juillet propose des réductions pour les billets enfants et jeunes*, âgés entre 2 et 25 ans.



*L'offre est accessible aux passagers enfants uniquement s'ils voyagent avec au moins un adulte. Publié le Vendredi 17 Juin 2022





Paris, Lyon ou Marseille… Préparez vos valises ! Pour tout achat d’un vol aller-retour sur les destinations de Corsair, une réduction de 100€ est appliquée sur le billet des enfants/jeunes*, âgés entre 2 et 25 ans.



La réduction est de 50€ pour l’achat d’un aller simple. Une famille réservant un vol aller-retour avec 2 enfants bénéficiera ainsi d’une réduction de 200€ sur son voyage. Une opportunité de décoller en bonne compagnie et de bien commencer les vacances.



Vous souhaitez partir plus loin ? Cette offre est également disponible pour découvrir l’ensemble du réseau Corsair : Martinique, Guadeloupe, Cote d’Ivoire ou encore Montréal !



Une bonne opportunité pour assouvir ses envies d’ailleurs avec ses enfants :



