Mayotte ​Volcan à Mayotte : Plus de lave mais encore des séismes

Si aucune nouvelle coulée de lave n’a pu être mise en évidence, le dernier bulletin de l’activité sismo-volcanique à Mayotte de l’IPGP montre une activité sismique soutenue avec plus de 360 séismes détectés à l'Est de Petite-Terre. Par NP - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 12:19

Depuis mai 2018, une activité sismique affecte l'île de Mayotte. Ces séismes forment deux essaims avec des épicentres regroupés en mer, à l'Est de Petite-Terre, à des profondeurs comprises majoritairement entre 25 et 50 km.



La majorité de ces séismes est de faible magnitude, mais plusieurs évènements de magnitude modérée ont été fortement ressentis par la population et leur succession a endommagé certaines constructions. Depuis, le nombre de séismes continue à diminuer mais une sismicité continue persiste. Au cours du mois de juillet, ce sont 225 séismes Volcano-Tectoniques,128 séismes Longue Période et 10 séismes Très Longue Période qui ont été détectés par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA). L’activité sismique principale reste concentrée à 5-15 km à l’Est de Petite-Terre, à des profondeurs situées entre 20 et 50 km.



L'éruption probablement à l’arrêt



En 2019, une campagne océanographique sur le Marion Dufresne a permis la découverte d’un nouveau site éruptif sous-marin à 50 km à l’est de Mayotte qui a formé un édifice sur le plancher océanique situé à 3500 m de profondeur. Depuis janvier 2021, l’éruption est probablement arrêtée mais aucune hypothèse n’est pour l’instant écartée quant à l’évolution de la situation (arrêt définitif, reprise de l'activité éruptive sur le même site, reprise de l'activité éruptive sur un autre site), compte tenu de l’activité sismique persistante et d’émissions de fluides localisées dans la zone du Fer à Cheval. Lors des deux dernières campagnes de surveillance, dont la dernière effectuée du 9 au 22 juillet dernier, la présence d’aucune nouvelle coulée de lave n’a pu être mise en évidence.



22 sites actifs



La structure volcanique du Fer à Cheval, située au plus proche de Petite-Terre, est une structure préexistante à l’éruption sous-marine en cours. Elle fait partie de la chaîne volcanique sous-marine orientale de Mayotte qui est constituée d’un grand nombre d’édifices volcaniques.



Cette chaîne s’étend d’ouest en est sur une distance d’environ 50 km, depuis les anciens volcans de Petite-Terre jusqu’au site du nouveau volcan actif. Des panaches acoustiques associés à des anomalies géochimiques ont été détectés dans la colonne d’eau au-dessus de cette structure du Fer à Cheval.



Au total, 22 sites actifs sont désormais identifiés dans la zone du Fer à Cheval, avec 4 sites actifs en dehors et au Sud du Fer à Cheval, un nouveau site ayant été identifié le 10 juillet 2022.