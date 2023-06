A la Une .

​Vivatech : L’entreprise Greenskin sème ses graines en métropole

Poser le pied en métropole et guetter les opportunités, voilà où en est l’entreprise réunionnaise Greenskin. Elle a fait de la végétalisation des bâtiments son créneau. L’entreprise en est même arrivée à breveter son procédé qui combine plusieurs paramètres pour une intégration végétale réussie dans le bâti. Ses panneaux modulaires sont à la fois légers, connectés pour connaître les besoins en eau des plantes et répond aux normes anti-cycloniques. Pour ne rien gâcher et donner l’exemple dans le sens de la transition écologique qu’elle promeut, Greenskin compose avec des panneaux en feutrine recyclés. Le projet a incubé à la Technopole, a essaimé son savoir un peu partout sur l’île de La Réunion et prospecte désormais hors du département. L’objectif de sa présence au salon VivaTech de Paris tient dans le fait de "faire connaître sa solution" et de "lancer des unités de production en métropole", nous explique Virginie Maupoint de Vandeul.