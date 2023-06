A la Une .

​VivaTech : Carenco la joue collectif

Après la visite présidentielle de mercredi, le salon VivaTech a accueilli ce vendredi le ministre délégué aux Outre-mer. Jean-François Carenco est venu saluer les initiatives des entrepreneurs ultra-marins et notamment réunionnais qui participent pour la première fois à cette grand messe européenne de l’innovation. Le ministre rappelle que l’Etat ne fait que pousser dans le sens où décident d’aller les élus locaux. La venue d’une délégation de sept startupers péi illustre d'ailleurs bien cette volonté politique de la Région Réunion de leur donner cette opportunité d’être visibles des grands groupes et des business angels. Amateur des clins d’oeil empruntés au monde de l’ovalie, Jean-François Carenco se voit ainsi en "troisième ligne centre" pour soutenir les projets portés par les acteurs du privé et les collectivités qui les soutiennent à leur tour. "La responsabilité économique est aux régions. Moi ma responsabilité c’est d’être dans le pack pour jouer avec eux avec mes outils à moi qui s’appellent BPI (banque publique d'investissement ), qui s’appellent fonds d’investissement, charges sociales, contrat de plan,..." rappelle le ministre.