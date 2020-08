A la Une .. ​Viol sur le parcours de santé du Port : Le trentenaire reste en détention provisoire

L'homme mis en examen pour le viol sur le parcours santé du Port en 2018 a été placé en détention provisoire. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 3 Août 2020 à 15:17 | Lu 582 fois

Présenté jeudi au tribunal et mis en examen pour viol, l’homme d’une trentaine d’années a été placé en détention provisoire ce lundi. Il reste donc derrière les barreaux en attendant son procès.



Recherché depuis 2018 suite à un viol sur le parcours de santé du Port, il a été confondu grâce à son ADN. Les traces retrouvées sur les vêtements de sa victime ont "matché" avec un autre prélèvement réalisé dans le cadre d'une autre affaire. Interpellé et placé en garde à vue mercredi, il a reconnu les faits.



