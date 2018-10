Communiqué ​Vinocité : Le vin et le champagne ont désormais leur salon à La Réunion La première édition du salon Vinocité se tiendra à La Cité des Arts de Saint-Denis du 9 au 11 novembre. Il réunira les acteurs du monde vinicole, les amateurs de vins et de champagnes ainsi que les connaisseurs. Dégustations, ventes directes, ateliers, animations et concours seront au rendez-vous.





Un Salon pour découvrir…



Initiés, profanes, épicuriens ou œnophiles pourront apprécier la richesse et la diversité des vignobles de France. Certains vignerons réunionnais, établis en métropole, feront d’ailleurs le déplacement pour présenter leurs produits. La Réunion ne sera pas en reste avec le vigneron Fabrice Hoarau qui sera de la partie avec ses vins élaborés à Cilaos. « Des vins surprenants, avec des cépages atypiques, qui ne cessent de monter en gamme ! C’est un peu la nouvelle vague des vins de Cilaos. Le travail de patience entrepris par Fabrice Hoarau prouve que l’on peut élaborer, à condition de respecter le terroir et le travail de la vigne, un bon vin à La Réunion » s’enthousiasme Thierry Kasprowicz. Pendant 3 jours, des professionnels, venus transmettre leur passion et exprimer leur savoir-faire, permettront aux visiteurs de recueillir des conseils d’experts pour constituer ou enrichir leur cave. Pour les acteurs de l’hôtellerie et de la restauration, auquel la journée de vendredi est réservée, VINOCITÉ sera aussi le moment propice et le cadre idéal pour faire son marché, retravailler ses cartes des vins et préparer les fêtes de fin d’année.



… pour s’amuser et pour apprendre.



Deux concours d’œnologie permettront d’élire les meilleurs spécialistes amateurs et professionnels du vin à La Réunion, des animations live assureront le spectacle tout au long de la journée sur la scène centrale : dégustation à l’aveugle de vins (mais pas que !), Sabrage de champagne, trouver le vin qui vous correspond, carafer le vin etc. Enfin, La Guinguette DJ Live accueillera Hinda accompagnée d’une chanteuse et d’un accordéon pour les 2 soirées du salon mais aussi une succession d’artistes en journée.

Le salon sera ponctué de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à marier les saveurs ; ateliers vins et fromages, vins et sushis, vins et chocolats, et des ateliers didactiques : Le b.a.-ba du vin ou le vin pour les nuls (initiation), Les vins bio, Comment acheter et choisir son vin ?… Enfin, ce premier VINOCITÉ accueillera un prestigieux parrain, en la personne du président d’honneur de la sommellerie française, Michel Hermet.



Le salon VINOCITÉ est né de la rencontre de Mathieu Tolu et Michael Dionisi de Maestro !, jeune agence événementielle, et de Thierry Kasprowicz, auteur du guide gastronomique de référence à La Réunion « Le Guide Kaspro ». Depuis quelques années, les salons gastronomiques ont le vent en poupe, les Français sont gourmands, ce n'est un secret pour personne, et La Réunion ne déroge pas à la règle. Au côté des exposants vins et bulles, on trouvera également des stands de charcuteries, fromages, épiceries fines, poissons et verreries, toutes les expressions du plaisir de la table réunies en un même endroit. Toutes les infos sur http://www.vinocite.re/





