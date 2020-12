A la Une ... ​Ville du Port : 7000m2 pour les conteneurs vides en souffrance !

Le maire du Port Olivier Hoarau informe dans un communiqué (ci-dessous) que la ville met à disposition des professionnels du transport et de la logistique 7000 m2 de terrain, pour y stocker les conteneurs vides. Par N.P - Publié le Mercredi 16 Décembre 2020 à 14:09 | Lu 235 fois

Les professionnels du transport et de la logistique au Port rencontrent, depuis plusieurs mois, de grandes difficultés de gestion des conteneurs vides.



En effet, la crise sanitaire internationale et les différents confinements ont profondément affecté les flux de marchandises. Cette situation est devenue intenable pour les transporteurs en cette fin d’année 2020 et risque d’entraver très sérieusement la vie économique de l’Île.



Face au mutisme affligeant des collectivités chefs de file en matière de compétence économique, au retard inconséquent du chantier de la NRL subtilisant le foncier précieux de la zone arrière portuaire, la Ville du Port ne pouvait rester inactive quant à cette problématique et a décidé d’agir en responsabilité.



Aussi, et dans l’attente que les compagnies maritimes et les acconiers retrouvent une organisation efficiente pour l’évacuation des conteneurs vides, j’ai décidé de mettre en urgence à disposition du Grand Port Maritime, à titre précaire et temporaire, une assiette foncière de 7 000 M2 à proximité de l’enceinte portuaire.



Cette solution vise à débloquer la chaîne logistique de La Réunion et à faire en sorte que l’outil portuaire ne soit pas affecté au point de ne plus fonctionner. Le Port est, et doit rester le cœur économique de La Réunion.



Olivier HOARAU

Maire du Port

Président du Conseil de Surveillance du GPMDLR





